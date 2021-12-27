سلمان خان ينجو من الموت بأعجوبة في عيد ميلاده الـ56!

نجى النجم الهندي سلمان خان، من الموت، بعد تعرضه لحادث لدغة ثعبان مساء يوم السبت، قبل ساعات من يوم ميلاده.

وتعرض النجم لهذا الحادث في منزله، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

وخرج سلمان خان بعد 6 ساعات من العناية لتأكد الأطباء من أنه بخير، بعدما تعرض للعض من الثعبان، ووصف له الأطباء الراحة وتناول بعض الأودية.

وطمأن سليم خان، والد النجم، الجمهور على حالته الصحية، حيث قال: “سلمان بخير. لا شيء يدعو للقلق. حدث ذلك في الصباح الباكر لكنه بخير الآن. من الواضح أن هذه المخلوقات موجودة في مناطق الغابات. وصف الطبيب بعض الأدوية لكنه بخير تمامًا بخلاف ذلك”.

كما تحدث سلمان خان بالتفصيل عن كيفية تعرضه للعض من قبل الأفعى في مزرعته بالقرب من بانفيل.

وقال سلمان خان في حديث لوكالة الأنباء ANI: “دخل ثعبان إلى بيت المزرعة الخاص بي، وأخرجته إلى الخارج باستخدام عصا. تدريجياً وصل إلى يدي. إنه نوع من الأفعى السامة. دخلت المستشفى لمدة 6 ساعات… أنا بخير الآن.”

وبعد خروجه من المستشفى، عاد سلمان خان إلى المزرعة على مشارف مومباي واحتفل بيوم ميلاده السادس والخمسين.

هذا وأعلن سلمان مؤخراً عن تكملة فيلم 2015 Bajrangi Bhaijaan، من إخراج كبير خان. وكانت تشاركه البطولة النجمة كارينا كابور بالإضافة إلى نواز الدين صدِّيقي وهارشالي مالهوترا في أدوار محورية.

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