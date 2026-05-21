سلمه رسالة من الرئيس تبون: السيسي يستقبل وزير الخارجية عطاف في القاهرة

استقبِل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بالقاهرة، من قبل رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي.

وسلّم الوزير أحمد عطاف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما نقل إليه تحياته الأخوية. وتطلعه لمواصلة مساعيهما المشتركة الرامية إلى السمو بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين الى أرحب الآفاق الممكنة.

كما سمح اللقاء باستعراض الحركية الإيجابية التي تطبع العلاقات الجزائرية المصرية في سياق تجسيد مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة. التي انعقدت بالقاهرة شهر نوفمبر الماضي. لاسيما النتائج المتميزة التي تم تسجيلها على درب توطيد الشراكة الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين.

وتناول اللقاء آفاق مواصلة التنسيق والتشاور بين الطرفين بخصوص أبرز القضايا الراهنة على الصعيدين العربي والإفريقي. وعلى وجه الخصوص في جوارهما المباشر بدولة ليبيا الشقيقة، على ضوء انتظام اجتماعات الآلية الثلاثية الجزائرية-المصرية-التونسية.

