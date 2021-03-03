سلمى غزالي تبكي على أختها ريم:”غزالة الجزائر في حاجة ماسة إلى دعائكم.. فلا تبخلوها”

طالبت نجمة ستار أكاديمي سلمى غزالي الدعاء لشقيقتها المنتجة والممثلة ريم غزالي المتواجدة في المستشفى منذ أفريل 2019.

ونشرت سلمى عبر صفحتها على الأنستغرام، منشورا بمختلف اللغات تطلب فيه الدعاء لأختها ريم بالشفاء العاجل.

وقالت سلمى:”لطالما أردت توفير أحسن طاقة لك، لذلك قررت مرارا و تكرارا الإستغناء عن مواقع التواصل من أجل حمايتك”.

وتابعت تقول:” لطالما إحترمت فيك عدم إستغلال الضعف و المرض من أجل الشهرة..”.

وأضافت سلمى:” صعب أن أراك مريضة وأن تكون مهمتي أن أطمئن الناس عليك”

وختمت سلمى كلامها قائلة:” أراك بأشد الحاجة إلى الدعاء..فأدعوا لها بالشفاء يا محبي ريم غزالي.. غزالة الجزائر في حاجة لدعائكم.. لعل الله يستجيب..”

للإشارة فإن النجمة الجزائرية ريم غزالي تعاني منذ سنتين تقريبا من مرض خطير يتمثل في ورم خبيث على مستوى الرأس.

وتتواجد ريم في اكبر مستشفيات باريس وتعالج عند أكبر الجراحين، غير أن حالتها حرجة منذ أسبوع حسب أحد المقربين منها.