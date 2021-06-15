سلمى غزالي ترد على مُنتقديها: لست في قمة السعادة ولم أنسَ أختي

عبرت الفنانة الجزائرية سلمى غزالي، عن غضبها من بعض الانتقادات التي تصلها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي.واعتبر البعض إن سلمى قد نسيت شقيقتها الفنانة الراحلة ريم غزالي، وهو ما أثار غضبها.

وخرجت سلمى عن صمتها، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها بانستغرام قالت فيه: “الكثير منكم مقدرين شجاعتي وصبري وأملي وضحكتي رغم كل الظروف.ولكن البعض القليل قالوا لي كلمة نسيتي أختك، وأنا قمت بحضرهم”.وأضافت الفنانة: “أتوجه لجمهوري الذين يساندونني ومستوعبين بأنني حين أشارك دقيقة أو دقيقتين من حياتي، فهذا لا يعني أنني في قمة السعادة أو نسيت أختي”.

وتابعت غزالي: “على كل، أتمنى لأي أحد يمر بتجربة مماثلة، وكل من يفقد إنسان عزيز، إن يقف على رجليه، ويضحك. ففي حالتي أمي وأولادي وزوجي وجمهوري يحتاجون لضحكتي ولن أحرمهم منها”.كما كتبت الفنانة: “أختي خط أحمر ومن يتفوه بكلمة عن حزني لها فرجاءا لا تابعني فأنت أكيد لديك القدرة للتعامل مع الموت ولا تحتاج لأي الهام”.

وترك رحيل الفنانة الشابة ريم غزالي، ألما وحزنا عميقا لدى عائلتها وجمهورها وزملائها الفنانين.وتوفيت ريم غزالي، منذ حوالي شهرين، عن عمر ناهز الـ39 عاما، بعد عامين من معاناتها مع المرض الخبيث.

https://www.instagram.com/p/CQIZqKNLR8f/