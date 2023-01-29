سلمى غزالي تكشف أسرار عن ريم إكتشفوها بعد وفاتها

كشفت الفنانة الجزائرية سلمى غزالي، عن العديد من الأسرار التي اكتشفتها مع أهلها حول شقيقتها الراحلة الممثلة ريم غزالي بعد وفاتها قبل سنة.

وتحدثت سلمى غزالي، في مقابلة خاصة مع حصة “ايتي بالعربي”، عن شعورها بعد فقدان شقيقتها والتي رحلت عن عالمنا ذات 17 مارس 2021.

وأكدت سلمى، أن لها إيمانا قويا بأن شقيقتها بمكان أجمل، لذلك فهي مؤمنة بقضاء الله عز وجل.

وكشفت سلمى غزالي لأول مرة، عن أسرار اكتشفوها بعد وفاة ريم. حيث قالت أن العديد من الأشخاص اتصلوا بهم وأخبروهم بأنها كانت تساعدهم في السر.

مضيفة أن هناك من أخبرتهم بأنها عمرت لها منزلا، وآخرين تصدقت عليهم دون علم عائلتها. بالإضافة لمساعدتها للكثير من دور الأيتام.

كما كشفت سلمى غزالي، أن قبر ريم غزالي يقع بين قبري ملاكين صغيرين يتيمين.

وأكدت غزالي، أنها وعائلتها لم يتلقوا أي تعليق أو رسالة مسيئة عن ريم، بالعكس فالجميع يشهد بحسن سيرتها في حياتها.

واستذكرت سلمى، أصعب ما مرت به، خصوصا وأنها انحرمت من رؤية شقيقتها أو حضور جنازتها بسبب تواجدها في استراليا وغلق الأجواء في الجزائر بسبب تفشي كوفيد آنذاك.

وأكدت أنها مؤمنة بأن الله عز وجل إختار لشقيقتها الأحسن، وأنه قبل أن يأخذ يعطي.

مشيرة إلى أن الإنسان يتخطى الحزن، ولكن جرح فقدانها لشقيقتها لا ينتسى، ولكن الحياة تستمر.

وحول علاقة ريم غزالي مع أبناء شقيقتها أكدت أنهم يملكون ذكريات رائعة معها، فهي كانت تشتري لهم الهدايا وتعطيهم العيديات وغيرها.

وقالت سلمى أنها دائما تحكي لأولادها عن خالتهم الراحلة وشجاعتها وصفاتها. مؤكدة بأنها كانت إنسانة تعطي كل ما تملك من أجل من تحبهم.