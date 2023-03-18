سلمى غزالي: هذا ما يواسيني على رحيلك يا ريم

توجهت الفنانة الجزائرية سلمى غزالي، بكلمات عن شقيقتها الراحلة ريم، بمناسبة الذكرى الثانية لرحيلها والتي تصادف يوم 17 مارس.

وأكدت سلمى غزالي، أنها تجد دائما صعوبة في التحدث عن شقيقتها الراحلة، ولكن ما يواسيها أنها لا تزال دائما متواجدة بقلوب محبيها.

وقالت غزالي في مقطع فيديو نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: “غزالة الجزائر.. لا أحتاج للتكلم عن خيرها وسلوكها وطيبتها. لأنها موثقة بشهادة الملايين”.

مضيفة: “تركت أثرا جميلا بالدنيا.. لن يستطيع أي أحد نسيانك، أحبك وسأظل احبك”.

وتابعت سلمى: “حب الناس لك وترحمهم عليكي يواسي جروحي وجروح أمي وأبي وأخي وكل من أحبك على فقدانك”.

وختمت بالقول: “أتشكرك لأنك لازلت تساعديننا على تحمل ألم فقدان، كما كنت تساعدين كل الناس وأنت موجودة”.