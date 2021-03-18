سلمى غزالي: يا سعدك يا ريم على كل هذه المحبة.. فخورة بأخت مثلك

عبرت الفنانة الجزائرية سلمى غزالي، عن سعادتها بكمية الأدعية بالرحمة التي تلقتها شقيقتها ريم، بعد وفاتها أمس الأربعاء.

وكتبت سلمى على صفحتها بانستغرام: “قليل منا تلاقيهم ملايين الأدعية بالرحمة عند الممات أما انت فقد حطمتي كل الأرقام”.

وأضافت غزالي: “يا سعدك يا ريم على كل هذه المحبة والخير، كم أنا فخورة بأخت مثلك، تستاهلي هذه الرحمة كلها”.

وشكرت سلمى محبي غزالة الجزائر، مؤكدة أنهم فعلا فخر لها.

كما كتبت الفنانة: “الآن عندي أسباب جيدة أخرى للنظر إلى السماء و الشعور بالسرور”.

وأعلنت شقيقة الفنانة الراحلة، إن جثمان ريم غزالي سيصل بعد ساعات إلى أرض الوطن قائلة: “وطنيتك يا اختي ريم تفوق كل وصف، كل الحب والإنتماء لبلدنا”.

هذا وانتقلت إلى رحمة الله، أمس الأربعاء، الفنانة الجزائرية ريم غزالي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناتها مع المرض.

وسيتم نقل جثمان الفنانة الجزائرية، ريم غزالي، إلى الجزائر، اليوم الخميس، وسيتم دفنها بمقبرة زرالدة.