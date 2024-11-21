سلمى منصوري تترأس أشغال الدورة 38 لاجتماع لجنة نقاط الإتصال الوطنية للآلية

ترأست اليوم الخميس، كاتبة الدولة للشؤون الإفريقية، سلمى منصوري، أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لاجتماع لجنة نقاط الاتصال الوطنية للآلية على المستوى الأفريقي، في إطار رئاسة الجزائر الدورية لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP) للفترة الممتدة من فيفري 2024 إلى غاية فيفري 2026.

الإجتماع انعقد في الجزائر عبر تقنية التحاضر عن بعد، وذلك بحضور المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء، السفيرة أنطوانيت ماري روز-كاتر.

وقد تطرق الإجتماع إلى العديد من النقاط من بينها المبادرات الرئيسية للآلية، بما في ذلك تطوير الخطة الإستراتيجية “2025-2028”. بالإضافة كذلك إلى مشروع التقرير عن الحوكمة في أفريقيا لسنة 2025. وكذا إنشاء وكالة التصنيف الأنتمائي الأفريقية.

كما تم دراسة مشروع جدول أعمال القمتين، الإستثنائية الثالثة والعادية الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية. المقرر انعقادهما منتصف فيفري القادم بأديس-أبابا.

وتجدر الإشارة إلى أن المديرة التنفيذية للأمانة القارية للـ MAEP، قد حظيت، يوم أمس، 20 نوفمبر 2024، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP). وأدت بهذه المناسبة القسم أمامه كمديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية لهذه الآلية.

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