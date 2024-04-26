سلم تنقيط جديد.. إعتماد آليات وشروط جديدة لانتقاء وتمويل المشاريع

قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نيسدا” “أنساج سابقا”. بتمويل حوالي 9900 مشروعا خلال سنة 2023.

وقال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد. خلال ندوة صحفية نشطها، عقب إشرافه على تنصيب المدير العام الجديد للوكالة. أن “استقبال الملفات على مستوى الوكالة لم يشهد ركودا. حيث قامت بتمويل أكثر من 9900 مشروع السنة الماضية.

ويتعلق الأمر بملفات تم إيداعها سابقا، حيث لفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية إتخذت قرارا بعدم استقبال الوكالة لملفات جديدة خلال الفترة الماضية. إلى حين دراسة كل الملفات التي كانت عالقة. والانتقال إلى اعتماد آليات وشروط جديدة لانتقاء وتمويل المشاريع، لاسيما من خلال إعادة هيكلة لجنة إنتقاء المشاريع.

وتقوم الاستراتيجية الجديدة للوكالة على دراسة الملفات بطريقة إقتصادية بحتة وليس بطريقة إدارية. وذلك للخروج من ثقافة الكم إلى ثقافة النوع عبر الإستثمار في مقاولين حقيقين. لاسيما مع اعتماد سلم تنقيط يسمح بتمويل المشاريع بطريقة موضوعية.

وكشف أنه ستتم “إعادة هيكلة الوكالة من الداخل، حتى يتطابق تنظيمها مع تنظيم المؤسسات المالية والبنوك. وذلك بهدف جعلها جهازا يقوم بدراسة السوق وتسيير الحافظات ومتابعة المشاريع التي يتم تمويلها.

أما بخصوص القروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية الممنوحة للشباب في إطار “أنساج” سابقا، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعادة جدولتها بتدخل من المديرية العامة للخزينة العمومية. لافتا إلى أن إعادة الجدولة تعتبر “فرصة ثانية” لهؤلاء الشباب وكذا للوكالة لطي هذا الملف الذي “أثقل كاهلها”.