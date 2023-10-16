سلم قارورة لجمال بن اسماعين داخل “فيتو”.. هذا ما قاله المتهم!

تمسك المتهم” ق.يزيد” رقم 24 منذ بداية استجوابه من طرف رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء. في ثاني يوم من انطلاق المحاكمة في قضية المرحوم ” جمال بن اسماعين” بانكار الوقائع المنسوبة اليه. وهو المتهم القوي البنية الذي ظهر جليا في الفيديو الموثق من مسرح الجريمة. يقوم بابعاد الحشود وسط تهاليل وصراخه قبل ان يدخل الى سيارة الشرطة. ويقوم بالاعتداء على جمال بن اسماعين وهو داخل سيارة الشرطة وسط جمع من الحشود من سكان أربعاء ناثيراثن.

كما سلم المتهم لجمال بن اسماعين، قارورة بلاستيكية يجهل محتواها ليشرب منها. وهو ما رفضه الضحية الذي كان جسمه ينزف دما وهو في حالة ذعر شديدة.

القاضي : ” ق.يزيد” أنت يوم الوقائع كنت هناك ؟

المتهم: نعم سيدتي القاضي، لكن أنا لا اقطن بالمنطقة، أنا كنت برفقة صديقي دخلت ” الكوميسارية” وبعدها وجدت المرحوم شميت قميصه، ثم سلمته قارورة ليشرب، وجدته ملقى على الأرض في وسط الساحة.

القاضي: أنت كنت في ” كوميسارية”، كيف شاهدته ؟

المتهم: لالا كان في الأرض في الساحة، قمت بدفع الشعب حتى أصل إليه.

القاضي: أنت ” عفست” عليه، في الفيديو تظهر تدوس عليه برجليك، كنت واقف فوق الضحية.

المتهم: لالا لم أدسه برجليا.

القاضي: من قام بجر الضحية، أنت أم صديقك شبعان؟

المتهم: لالا ليس أنا لما وصلت لم يكن الضحية محروقا.

النائب العام: أنت تقول دفعت الشعب لأجل الوصول إليه لمساعدته، هل كان حياً لما وصلت أم ميتا ؟

المتهم : لست أدري.

النيابة: كيف هذا، أنت تقول وصلت لمساعدته كيف ؟

المتهم: أنا رحت نعاونوا لما كان الشعب ” داير” به يضرب فيه.

النيابة: من قام باخراجه من ” البوكس” ؟.

المتهم: لم أرَ من قام بذلك.