سلوت يقنع زروقي بالانتقال إلى فينورد

كشفت تقارير صحفية هولندية صادرة اليوم الأربعاء، بأن الدولي الجزائري، رامز زروقي، حسم مستقبله وقرر مغادرة تفينتي أنشخيده، نهاية الموسم من أجل الالتحاق بفينورد.

وأكد الإعلامي “مارتين كرابيندام” صحفي موقع “فوتبال أنترناسيونال” الهولندي، بأنه ينتظر انتقال زورقي من تفينتي نحو فينورد، الصيف القادم.

كما أشار كرابيندام، المختص في نقل أخبار نادي فينورد، إلى أنه يظن بأن زروقي سيلتحق بالفريق صيفا، مضيفا في تصريحات خص بها موقع “Dick Voormekaar Podcast Extra“، بأن فينورد سيقدم عرضا جديدا لضم لاعب الخضر، بعدما فشل في حسم الصفقة جانفي الماضي.

وأضاف ذات المتحدث: “هذا الشخص (يقصد زروقي) لم يبق هادئا من العدم، أظن أنه يعلم هو الآخر”

وواصل الصحفي الهولندي الحديث عن صفقة لاعب الخضر. مضيفا: “تفينتي يتمنى طبعا أن تصله عروضا أكبر من أندية فرنسية وإنجليزية وألمانية”

وختم: “لكن في النهاية، زروقي هو من سيختار أين سيذهب.. لقد تحدث مع المدرب أرني سلوت، لهذا أنتم تعلمون، أظن بأنه سيلتحق بفينورد.