سلوفاكيا تضع شروطا صارمة لدخول الجزائريين والمغاربة

رفعت سلوفاكيا أول أمس الاثنين متطلبات الحجر الصحي للمسافرين من 47 دولة حول العالم. معظمها تقع في أوروبا، وفقًا لموقع SchengenVisaInfo. وتم اتخاذ القرار على أساس انخفاض معدل الإصابة بكورونا المسجل في الدول المتضررة.

ويُسمح للمسافرين من هذه البلدان بدخول سلوفاكيا، بشرط أن تكون نتيجة اختبارهم سلبية وأجريت قبل أقل من 72 ساعة من الوصول. وبالتالي، فإن البلدان المدرجة في “القائمة الخضراء” تقع في الغالب في القارة الأوروبية.

الجزائر والمغرب: حجر صحي إجباري 14 يوما

يتم وضع جميع البلدان غير المدرجة في القائمتين الخضراء والحمراء تلقائيًا في “القائمة السوداء”. هذا على سبيل المثال حالة الجزائر أو المغرب. حيث يجب أن تخضع هذه البلدان للحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا عند دخول الأراضي السلوفاكية.

وينطبق الحجر الصحي أيضًا على الأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل. وينتهي في نفس الوقت الذي يتم فيه عزل الشخص القادم من الخارج. وأكدت الحكومة السلوفاكية أن الاستثناءات تتعلق فقط بالأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل. والذين تعافوا من كورونا قبل أقل من 180 يومًا أو الذين تم تطعيمهم.

تونس على “القائمة الحمراء”

وتم وضع البلدان في “القائمة الحمراء” بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بكورونا. حيث تخضع هذه البلدان لالتزام الحجر الصحي، مع بعض الاستثناءات. لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم من الخارج. والذين لديهم إقامة دائمة أو مؤقتة في سلوفاكيا أومكان عمل والعكس.

والدول المدرجة في القائمة الحمراء هي ألبانيا وبيلاروسيا وكوسوفو وصربيا وأوكرانيا ومولدوفا وروسيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا والأردن وكندا وكوبا. ولبنان وبورتوريكو والولايات المتحدة وتونس.