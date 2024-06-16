سلوفينيا تخطف التعادل أمام الدنمارك في افتتاح مشوارهما ضمن “أورو 2024”

فرض منتخب سلوفينيا، اليوم الأحد، نتيجة التعادل الإيجابي، على منتخب الدنمارك، في افتتاح مشوارهما ضمن منافسة بطولة أمم أوروبا 2024.

وكان منتخب الدنمارك السباق لافتتاح باب التسجيل، في هذه المباراة، عن طريق اللاعب كريستيان اريكسن في الدقيقة الـ17 من الشوط الأول.

وحافظ المنتخب الدانماركي، على تقدمه إلى غاية الدقيقة الـ77، أين اء هدف التعادل لسلوفينيا، عن طريق ايريك جانزا.