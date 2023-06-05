سلوفينيا تعلن عن إفتتاح سفارتها في الجزائر

كشفت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فويان عن إفتتاح سفارتها في الجزائر وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيرها أحمد عطاف.

وحسب بيان للخارجية أكدت تانيا فويان ان قرار فتح سفارة سلوفينيا في الجزائر جاء بقرار من السلطات العليا في بلادها. كما ان

هذه الخطوة تهدف أساسا إلى تعزيز التقارب السياسي بين البلدين وإستكشاف الآفاق الواعدة للشراكة الاقتصادية بينهما.

وخلال المكالمة الهاتفية إستعرض الطرفان سبل تقوية علاقات التعاون والحوار السياسي بين الجزائر وسلوفينيا.

كما تباحت الوزيران الانتخابات المزمع عقدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد 06 من جوان، لتحديد الأعضاء الجدد لمجلس الأمن. حيث جددا التعبير عن تبادل الدعم لترشيحي البلدين لعضوية هذه الهيئة الأممية خلال الفترة 2024-2025.

وأعربا عن تطلعهما للعمل معا داخل مجلس الأمن وتعزيز التنسيق لتثمين وتكريس ما يجمع البلدين من التزام مشترك بالمبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.