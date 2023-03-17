سلوفينيا تفتح أبوابها للعمال الأجانب وهذه أهم الشروط

تعمل الحكومة السلوفينية على إدخال تعديلات على قانون الأجانب السلوفيني، في محاولة لجعل البلاد أكثر جاذبية للعمال الأجانب. كإحدى التدابير الرئيسية لمعالجة النقص في العمال الذي ضرب البلاد ، مثل بقية الدول الأوروبية.

من بين أمور أخرى، تخطط الدولة لإزالة العديد من الإجراءات الإدارية التي تعتبرها غير ضرورية. وتقديم دورات مجانية في اللغة السلوفينية للأجانب المهتمين للانتقال إلى سلوفينيا.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب معلقاً على التغييرات المقترحة.

بينما أشارت الحكومة في بيان صحفي صدر يوم الاثنين، الثلاثاء، 14 فيفري. إلى أن التغييرات المخطط لها على قانون الأجانب. ستتيح أيضًا إجراءات أسرع لإصدار تصاريح الإقامة وشهادات التسجيل.

“نحن ندرك الحاجة إلى العمالة الأجنبية في سلوفينيا”، كما تشير الحكومة. مضيفة أن مشروع القانون مع التغييرات قد تم إرساله إلى الجمعية الوطنية لمراجعته بموجب إجراء عاجل.

فيما يتعلق بتقديم دورات لغة مجانية للأجانب، تذكر الحكومة أنه في 27 أفريل من هذا العام. بعد فترة انتقالية لمدة عامين، سيصبح مستوى المعرفة اللغوية من المستوى A1 إلزاميًا لأولئك الذين يمددون تصاريح الإقامة المؤقتة للم شمل الأسرة.

من ناحية أخرى، سيتعين على المتقدمين للحصول على تصريح إقامة دائمة إثبات أن لديهم معرفة باللغة السلوفينية من المستوى A2.

هذا يعني أن أفراد عائلة الأجانب الذين يعيشون في سلوفينيا ، وكذلك حاملي تصريح الإقامة في سلوفينيا ، سيتعين عليهم تقديم شهادة تثبت أنهم اجتازوا امتحان المستوى الأساسي للغة السلوفينية في مؤسسة معتمدة في سلوفينيا عند تقديم الطلب. لتمديد إقامتهم في البلاد.

ينص القانون على شرط المستوى الأساسي للمعرفة اللغوية. هذا هو المستوى الذي يتواصل فيه الأجنبي ببساطة في المواقف اليومية المتعلقة بإدراك الاحتياجات الملموسة ، “تلاحظ الحكومة في بيانها الصحفي.

كما يسلط الضوء على أن السلطات السلوفينية تعتبر أن المعرفة الصحيحة باللغة السلوفينية هي أحد المتطلبات الرئيسية. للاندماج الناجح للفرد في المجتمع، ومن أجل تسهيل تعلم اللغة السلوفينية، تخطط الحكومة لتقديم دورات مجانية من خلال التغييرات الجديدة.