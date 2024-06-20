سلوفينيا و صربيا يفترقان على التعادل الإيجابي

إفترق المنتخب السلوفيني، ومنافسه المنتخب الصربي، اليوم الخميس، على نتيجة التعادل بهدف في كل شبكة.

في إطار مواجهة الجولة الثانية، للمجموعة الثالثة، ضمن دور مجموعات كأس أمم أوروبا 2024. وسجل الظهير الأيمن للمنتخب السلوفيني، زان كارنشنيك، الهدف الوحيد في اللقاء، في الدقيقة 69 من الشوط الثاني من المباراة، بعد أن قاد هجمة عكسية من منتصف الملعب ومرر الكرة إلى زميله تيمي ماكس إليسنيك، والذي بدوره قدم تمريرة حاسمة، إلى مسجل الهدف، زان كارنشنيك.

وعدل المهاجم لوكا يوفيتش، النتيجة لصالح المنتخب الصربي، في الوقت البدل الضائع للشوط الثاني، في الدقيقة 90+5، بعد أن تابع ركنية زميله ستانكوفيتش بنجاح، حولها برأسية إلى هدف، وأنقذ منتخب بلاده من الخسارة.

وبهذا التعادل، يكون المنتخب السلوفيني، قد رفع رصيده للنقطة 2، في المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا. بعد تعادل أمام الدانمارك، تعادل أمام صربيا. في إنتظار المواجهة الثانية لحساب ذات المجموعة، والتي ستجمع بين منتخبا إنجلترا و الدانمارك، بداية من الساعة الثامنة مساء، بالتوقيت المحلي.

وفي ذات السياق، حقق المنتخب الصربي أول نقطة له في هذه البطولة، ويتواجد في المركز الرابع في المجموعة، بعد تسجيله هزيمة في الجولة الأولى، أمام المنتخب الإنجليزي، بنتيجة هدف دون مقابل. وسيواجه المنتخب لصربي، في الجولة الثالثة، منافسه المنتخب الدانماركي، ثالث المجموعة، برصيد نقطة قبل مواجهة إنجلترا.