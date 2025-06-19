سليماني:”الهزيمة أمام الكاميرون هي أسوأ لحظة في مسيرتي الكروية !”

في تصريح مؤثر ومليء بالحزن، عاد الدولي الجزائري إسلام سليماني، للحديث عن الخسارة القاسية أمام منتخب الكاميرون في مارس 2022.

ضمن الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا أن تلك الليلة كانت تمثل “نهاية العالم” بالنسبة له. فالإقصاء من المونديال بتلك الطريقة وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي على ملعب مصطفى تشاكر. بعد هدف قاتل من كارل توكو إيكامبي، لا تزال تترك أثرًا عميقًا في نفوس اللاعبين، والجمهور على حد سواء.

وقال سليماني، في حديثه عبر منصة Kampo media: “إنها أسوأ ذكرى في حياتي، مجرد التحدث عنها يشعرني بألم في القلب”.

وأضاف هداف الخُضر: “لقد كانت مثل “نهاية العالم”، فبعد نهاية المباراة كنت تائهًا. لم أعد أعرف أين أنا، فكرت في اعتزال كرة القدم. لم أعد أرغب في التدريبات، فقدت الرغبة تمامًا في اللعب”.