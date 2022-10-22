سليماني:”بعد الإقصاء من المونديال شعرت أن علاقتي بكرة القدم انتهت”

عاد مهاجم المنتخب الوطني، إسلام سليماني، للحديث عن الإقصاء الدرامي الذي تعرض له الخضر من مونديال قطر 2022.

وقال مهاجم بريست سليماني في حوار لقناة بيين سبورتس:”الإقصاء من المونديال بخسارة في الثواني الأخيرة كان خيبة أمل بالنسبة لي”.

كما أضاف سليماني:”التأهل للمونديال كان حلما بالنسبة لنا كلاعبين والناخب الوطني والفاف”.

وتابع سليماني متحسرا:”رغم أنني شاركت سابقا في المونديال، لكن هذه النسخة استثنائية لأنها تقام في بلد عربي ومسلم”.

وأردف إسلام سليماني:”في الشهر الأول بعد الإقصاء لم أتابع أي شيء يتعلق بكرة القدم، وشعرت وكأن علاقتي بكرة القدم انتهت، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم”.