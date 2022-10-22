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الرياضة

سليماني:”بعد الإقصاء من المونديال شعرت أن علاقتي بكرة القدم انتهت”

بقلم فيصل زيان بوزيان
سليماني:”بعد الإقصاء من المونديال شعرت أن علاقتي بكرة القدم انتهت”
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عاد مهاجم المنتخب الوطني، إسلام سليماني، للحديث عن الإقصاء الدرامي الذي تعرض له الخضر من مونديال قطر 2022.

وقال مهاجم بريست سليماني في حوار لقناة بيين سبورتس:”الإقصاء من المونديال بخسارة في الثواني الأخيرة كان خيبة أمل بالنسبة لي”.

كما أضاف سليماني:”التأهل للمونديال كان حلما بالنسبة لنا كلاعبين والناخب الوطني والفاف”.

وتابع سليماني متحسرا:”رغم أنني شاركت سابقا في المونديال، لكن هذه النسخة استثنائية لأنها تقام في بلد عربي ومسلم”.

وأردف إسلام سليماني:”في الشهر الأول بعد الإقصاء لم أتابع أي شيء يتعلق بكرة القدم، وشعرت وكأن علاقتي بكرة القدم انتهت، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم”.

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