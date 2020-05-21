سليماني:”بقائي احتياطيا في الكان لم يزعجني”

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق موناكو الفرنسي “إسلام سليماني” عدم انزعاجه من بقائه احتياطيا خلال كأس أمم إفريقيا الآخيرة بمصر.

“السوبر سليم” قال في حوار مطول مع موقع “le score”:”لم أرى بقائي احتياطيا في الكان بالشيئ الغير عادل”.

“بالعكس بلماضي كان قادرا على عدم استدعائي نظير وضعيتي الصعبة آنذاك مع فريق فنربخشة لكنه خالف التوقعات وهذا يدل على احترامه لي وثقته الكبيرة في امكانياتي”.

“بلماضي أضاف الكثير للخضر فهو يضع اللاعبين في أفضل الظروف الممكنة ويمنحهم الثقة اللازمة لاثبات امكانياتهم”.