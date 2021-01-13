سليماني:”بن العمري حفزني على الالتحاق بأولمبيك ليون”

كشف إسلام سليماني الملتحق أمسية اليوم الأربعاء بأولمبيك ليون أن مواطنه جمال بن العمري حفزه على الالتحاق بلوال.

السوبر سليم قال في ندوة صحفية أمسية اليوم الأربعاء:تحدثت كثيرا مع جمال بن العمري.. لقد أخبرني عن أشياء جميلة بخصوص النادي ,اللاعبين وكذا المدرب”.

وأضاف:”لقد قدمت للوال من أجل تقديم الإضافة حتى إن كنت احتياطيا.. عندما أدخل بديلا وأقدم الإضافة فإن المدرب بالتأكيد لن يتركني على مقاعد البدلاء بعدها”.

يذكر أن لاعب شباب بلوزداد السابق التحق بأولمبيك ليون قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.