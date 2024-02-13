سليماني:”بن ناصر يتمتع بجودة كبيرة ومتأكد بأن يعود لسابق عهده”

أشاد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني، بزميله ولاعب خط وسط أيسي ميلان إسماعيل بن ناصر.

وفي تصريحات أدلى بها “السوبر سليم” لموقع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، أمس الإثنين، قال اللاعب:”تعرفت على بن ناصر عام 2017، وأستطيع أن أقول أنه يستحق المكانة التي وصل إليها اليوم”.

وأضاف سليماني:”كان من الملاحظ أنه يتمتع بالكثير من الجودة، ولكن الإصابة التي تعرض لها آخر مرة “لقد أوقفت ربيعه”.

وتابع سليماني:”في السابق كان يعتبر بن ناصر، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم ولكني متأكد من أنه سيعود أقوى من السابق لأنه لا يزال شابًا”.