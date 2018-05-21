سليماني:”قضيت أجمَل أيامي في المدية وأنا مستقيل رسميا”

أعلن المدرب سيد أحمد سليماني، إستقالته الرسمية من على رأس العارضة الفنية لنادي أولمبي المدية بعد أن أنهى الموسم في حضيرة الكبار.

وجاءت تصريحات سليماني خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الأحد، والتي أكد فيها رحيله عن النادي بعد ثلاث مواسم قضاها معه.

“أنا مستقيل ولقاء نصر حسين داي كان الأخير لي مع أولمبي المدية، الأهم هو أنني حققت هدف البقاء رغم كل الصعوبات التي واجهتها”.

“لقد قضيت أيام رائعة لا تنسى، وصراحة هذه واحدة من أجمل تجارب مسيرتي التدريبية، وأنا سعيد جدا لأنني دربت فريق مثل لوام”.