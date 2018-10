سليماني:”كان شخصاً محبوباً.. لن أنساك فيشاي”

ونشر “السوبر سليم” عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنا حزين جداً.. لم أجد الكلمات لوصف ذلك.. كان شخصا كريماً ومحبوباً.. قلبي محطم ولن أنساك يا فيتشاي”.

يذكر أن سليماني إنتقل لنادي فنربخشه التركي الصيف الماضي، وهذا في صفقة إعارة لموسم وحد من ناديه الأصلي ليستر سيتي.

Very sad 💔💔 I have no words to describe it. You were a generous man, kind man who had always a smile. My heart is broken I never forget https://t.co/EcUtz6d8VW 🙏🙏🙏 https://t.co/QocpQzrEJj

— Islam Slimani (@slimaniislam) October 29, 2018