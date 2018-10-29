سليماني:”كان شخصاً محبوباً.. لن أنساك فيشاي”

عبّر “إسلام سليماني” نجم فينربخشه عن حزنه الشديد بعد وفاة رئيس ناديه الأسبق ليستر سيتي فيتشاي حسب ما نشره على “تويتر”.

ونشر “السوبر سليم” عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنا حزين جداً.. لم أجد الكلمات لوصف ذلك.. كان شخصا كريماً ومحبوباً.. قلبي محطم ولن أنساك يا فيتشاي”.

يذكر أن سليماني إنتقل لنادي فنربخشه التركي الصيف الماضي، وهذا في صفقة إعارة لموسم وحد من ناديه الأصلي ليستر سيتي.