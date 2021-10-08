سليماني:”من العار أن يلعب الخضر فوق أرضية كارثية”

عبر النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” عن استغرابه من الحالة الكارثية التي تتواجد عليها أرضية ملعب مصطفى تشاكر.

وقال سليماني للتلفزيون العمومي بعد المواجهة:”للتأهل إلى كأس العالم يجب علينا الفوز بجميع المباريات”.

وأضاف أفضل هداف في تاريخ الخضر:”الشيء الأهم لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، والأهم هو التأهل للمونديال”.

“في الشوط الأول أمام النيجر وجدنا صعوبة بالغة بالنظر لأرضية الميدان الكارثية، عيب بلد مثل الجزائر ومنتخب بطل إفريقيا يلعب في ملعب كارثي مثل ملعب مصطفى تشاكر”.