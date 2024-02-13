سليماني:”هذا ما قلته لمحرز قبل إنتقاله للعب في السعودية”

تحدث مهاجم المنتخب الوطني، إسلام سليماني، عن مادار بينه وبين زميله في المنتخب الوطني رياض محرز، بعد تداول أنباء إنتقال الأخير للعب في البطولة السعودية.

وصرح سليماني، أمس الإثنين، لموقع الصحفي الإيطالي، جيانلوكا دي مارزيو:” لقد كنت أول من طلب من محرز الرحيل إلى السعودية”.

وأضاف سليماني:” محرز يتمتع بمسيرة استثنائية، لقد حقق كل الألقاب الممكنة بعمر 32 سنة. وهذا هو الوقت المناسب للرحيل.. وقلت له اذهب إلى السعودية.”