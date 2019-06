“سليماني” أبرز الهدافين المنتظرين في “الكان” رفقة “صلاح” !!

وسجل مهاجم فريق “ليستر سيتي” الإنجليزي 27 هدفا مع المنتخب الوطني ماجعله يحتل المركز الثالث بعد “أسامواه جيان” و”محمد صلاح”.

وجاء نجم منتخب غانا في المركز الأول ب51 هدف بينما حل مهاجم المنتخب المصري في المركز الثاني ب37 هدف.

ويُذكر أن “السوبر سليم” سيُشارك في الكان للمرة ال4 على التوالي في مشواره بعد 2013-2015 و2017 وسجل 3 أهداف خلالهما.

List of top international goalscorers going to #AFCON2019 this summer

🇬🇭 Asamoah Gyan – 51 ⭐️⭐️⭐️

🇪🇬 Mohamed Salah – 39 ⭐️⭐️

🇩🇿 Islam Slimani – 27 ⭐️

🇧🇯 Stéphane Sessègnon – 21

🇺🇬 Emmanuel Okwi – 20

🇨🇲 Vincent Aboubakar – 19

🇨🇩 Dieumerci Mbokani – 18 pic.twitter.com/OE4DoByk57

— African Football Report (@AfricaFooty) June 7, 2019