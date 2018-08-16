سليماني :”أتحدث 4 لُغات وهذا مانصحني به فيغولي”

أكد الدولي الجزائري، إسلام سليماني بأنه لن يجد أي صعوبة في التأقلم بتركيا، رغم عدم إجادته الحديث بلغة هذا البلد.

وقال خلال تقديمه لوسائل الإعلام المحلية :”انا أتحدث البرتغالية، الإنجليزية، الفرنسية والعربية، وهذا سيُساعدنا للتواصل مع زملائي الجدد في المُستقبل”.

وأضاف :”على كل حال كرة القدم لغتها عالمية، وفي فينرباتشي هناك العديد من اللاعبين الذين يتحدثون الفرنسية، وهو أمر يخدمني”.

وكشف “سوبر سليم” في نهاية المطاف، بأن مواطنه، سفيان فيغولي، حمسه لقبول عرض “الكناري”، مؤكدا بأن الدوري التركي يتناسب ومؤهلاته.