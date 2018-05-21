سليماني: “أحب سبورتينغ لشبونة وأتمنى العودة مجددا”

لا يزال الجزائري إسلام سليماني، لاعب “ليستر سيتي” يَحّن لفريقه السابق “سبورتينغ لشبونة” الذي خسر نهائي كأس البرتغال يوم أمس.

وقال “سليماني” في تصريح لصحيفة “أجوغو”: “أحب سبورتينغ لشبونة، وأنا ممتن كثيرا لهذا الفريق”.

وأضاف: “كانت محطة كبيرة في مشواري الكروي، ولا يمكن أن أنسى ما عشته في البرتغال”.

وتابع: “في كرة القدم كل شيء وارد، أتمنى العودة بطبيعة الحال، فنحن نتحدث عن فريق أحبه كثيرا”.

وأبدت جماهير “سبورتينغ لشبونة” عن سعادتها بتصريحات “السوبر سليم” الذي كان ولا يزال في “قلوب المشجعين”.