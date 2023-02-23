سليماني أساسيا رفقة اندرلخت في دوري المؤتمر الأوروبي

سيكون الدولي الجزائري اسلام سليماني أمام فرصة تعزيز رصيده التهديفي خلال مشاركته اليوم رفقة اندرلخت في منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيواجه اسلام سليماني و رفقائه نادي لودوغوريتس رازغراد البلغاري بملعب “ّلوتو بارك” في بلجيكا.

كما ستكون الفرصة مواتية للاعب السابق لشباب بلوزداد لتعزيز رصيده التهديفي في مختلف الدوريات والمنافسات التي نشّط فيها بحكم أنّه، يعتبر أكثر اللاعبين الذين مرّوا على أغلب الدوريات.

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