سليماني أساسيا رفقة ليون في مواجهة أنجي

سيكون الدولي الجزائري إسلام سليماني على موعد اليوم الأحد، لتسجيل أول مشاركة له كأساسي هذا الموسم رفقة ناديه ليون، في مواجهة انجي.

وكشف نادي ليون، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن التشكيلة الأساسي التي سيدخل بها هذه المواجهة، والتي ضمت اسم سليماني.

وستكون هذا أول ظهور للدولي الجزائري كأساسي في تشكيلة ناديه هذا الموسم، بعد مشاركته في مباراةالجولة الأولى كبديل.

يذكر أن إسلام سليماني، افتتح عداده التهديفي لهذا الموسم، بعد دخوله بديلا، في الجولة الأولى، أمام بريست، أين انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).