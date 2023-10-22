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الرياضة

سليماني أساسيا في القمة المنتظرة بين كوريتيبا وبالميراس

بقلم عزيز طالبي
سليماني أساسيا في القمة المنتظرة بين كوريتيبا وبالميراس
سليماني
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يتواجد الدولي الجزائري اسلام سليماني في التشكيلة الأساسية لفريق كوريتيبا الذي سيواجه فريق بالميراس.

وستجري المباراة المنتظر أن تكون قوية و مثيرة في قمة الجولة 28 من الدوري البرازيلي بملعب “ماور انتونيو دي كوتوا بيريرا”.

ويقدم مهاجم الخضر مباريات قوية و منتظمة مع فريقه كوريتيبا الذي يسعى للخروج من  قاع الترتيب. حيث أصبحت الأمال معلقة بقوة من قبل عشاق كوريتيبا على الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.

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