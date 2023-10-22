سليماني أساسيا في القمة المنتظرة بين كوريتيبا وبالميراس

يتواجد الدولي الجزائري اسلام سليماني في التشكيلة الأساسية لفريق كوريتيبا الذي سيواجه فريق بالميراس.

وستجري المباراة المنتظر أن تكون قوية و مثيرة في قمة الجولة 28 من الدوري البرازيلي بملعب “ماور انتونيو دي كوتوا بيريرا”.

ويقدم مهاجم الخضر مباريات قوية و منتظمة مع فريقه كوريتيبا الذي يسعى للخروج من قاع الترتيب. حيث أصبحت الأمال معلقة بقوة من قبل عشاق كوريتيبا على الهداف التاريخي للمنتخب الوطني.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt