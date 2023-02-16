سليماني أساسيا في مباراة اندرلخت في دوري المؤتمر الأوروبي

يتواجد الدولي الجزائري اسلام سليماني ضمن القائمة الأساسية لفريقه إندرلخت الذي سيواجه لودوغوريتس البلغاري.

وستلعب المواجهة اليوم الخميس أمام نادي لوغوريتس رازغارد البلغاري بملعب “لودوغريتس ارينا” ضمن مباريات الدور التصفوي من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعوّل الفريق البلجيكي كثيرا على خدمات المهاجم الجزائري المخضرم في مثل هذه المناسبات رغم استقدامه إلى الفريق بل أسابيع فقط.

وكان اللاعب السابق لشباب بلوزداد قد فتح عداده التهديفي في الجولة الماضي من البطولة البلجيكية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption