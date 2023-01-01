سليماني أساسي رفقة بريست في مواجهة موناكو

يخوض الدولي الجزائري اسلام سليماني، اليوم الأحد، رفقة ناديه بريست، مباراة الجولة الـ17 من الليغ1 الفرنسية في مواجهة مضيفهم موناكو.

وكشف الحساب الرسمي لنادي بريست، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية للفريق التي يتبدأ هذه المباراة، والتي ضمت اسم سليماني.

ويعول مدرب بريست، على مهاجمه الدولي الجزائري، في سعيه للعودة بنتيجة ايجابية من موناكو، وتعزيز رصيد الفريق من النقاط.

كما تعد هذه المباراة خاصة بالنسبة لاسلام سليماني، كونه سيواجه فريقه السابق موناكو، والذي حمل ألوانه في وقت سابق.