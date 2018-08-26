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سليماني أساسي ويواصل السقوط مع “فينربخشة”

الرياضة
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سليماني أساسي ويواصل السقوط مع “فينربخشة”
بقلم أمير بهلول

لم يتمكن الجزائري “إسلام سليماني” من هز شباك المنافسين بعد مشاركته للمرة الثانية كأساسي مع فريقه “فينربخشة” في الدوري التركي.

وحاول “السوبر سليم” في العديد من الفرص ولكن الحظ عانده في بعضها، كما أنه منح تمريرة هدف لزميله الذي اضاع الكرة بطريقة غريبة.

حرارة “سليماني” فوق أرضية الميدان لم تكن كافية لتحقيق الإنتصار بالنسبة لفريقه الذي انهزم للمرة الثانية على التوالي بنتيجة هدف لصفر.

يذكر أن جماهير “فينربخشة” أثنت على أداء “الجزائري” الذي حاول وبشتى الطرق إسعاد الجماهير خاصة وأنه بات يعتبر النجم الأول في الفريق.


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