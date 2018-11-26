سليماني أسوأ لاعب أمام طرابزون سبور

أُعتبر الدولي الجزائري، إسلام سليماني، كأسوأ لاعب ضمن تشكيلة فريقه فينر بخشة التركي، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي طرابزون سبور.

وكشف موقع “ستار” التركي، أن إسلام سليماني، يعتبر أسوأ لاعب من جانب فينر بخشة، خلال مباراتهم أمام طرابزون سبور.

ورغم أن مهاجم الخضر، شارك في كامل أكوار هذه المواجهة، إلا أنه كان بعيدا عن مستواه الحقيقي، وعجز عن تقديم الإضافة اللازمة لناديه.

وكشف ذات المصدر، أن سليماني لم يقم سوى بتسديدة واحدة نحوى مرمى المنافس، في هذه المباراة، ما جعله أسوأ لاعب من جانب فينر بخشة،

يذكر أن رفقاء اسلام سليماني، سجل هدف واد فقط، منذ انظمامه لنادي فينر بخشة التركي، الصيف الماضي، قادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، على شكل إعارة.