سليماني: “أطمح للمشاركة في “كان” 2025″

كشف الدولي الجزائري، إسلام سليماني، بأنه يتطلع للتواجد مع الخضر، في نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة، المقرر إجراؤها سنة 2025.

وسئل سليماني، في حواره مع الـ”كاف” هل يمكن رؤيته مستقبلا أم أن كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، ستكون الأخيرة له، ورد: “آمل أن ألعب أكثر، ولكن إذا كان بإمكاني فعل ذلك.. فأنا آمل ذلك.”

وأضاف: “أحب لعب كرة القدم مع منتخب بلدي وإذا استطعت، أريد أن أشارك في المنافسة القادمة الآن، نريد التركيز على هذه النسخة، وإذا استطعت مرة أخرى سأكون هنا.”

وعن الرسالة التي وجهها للاعبين الشباب في المنتخب، قال سليماني: “آمنوا وآمنوا أنه يمكننا الفوز.. لدينا مجموعة جيدة تشكل مزيج من اللاعبين ذوي الخبرة والشبان وسنفعل كل شيء من أجل بلدنا.”