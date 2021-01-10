سليماني أمام مفترق طرق !

كشف المدير الرياضي لنادي “ليون” الفرنسي، أنه من الصعب على إدارة فريقه التوقيع مع مهاجم لمدة “6 أشهر”.

حيث أن النادي الفرنسي عرض على “سليماني” الانضمام للفريق بعقد لمدة 6 أشهر فقط، وهو ما رفضه الجزائري.

السوبر سليم يريد عقدا لمدة 18 شهر على الأقل مع النادي الفرنسي من أجل مواصلة المشوار في البطولات الأوروبية.

فرغبة “سليماني” كبيرة بالبقاء في أوروبا عوض الانتقال إلى الخليج في ظل العروض المغرية من الدحيل القطري والشباب السعودي.

كما أن النجم الجزائري مستعد لخفض راتبه السنوي مقابل توقيع عقد لمدة 18 شهر أو أكثر مع “ليون” الفرنسي.