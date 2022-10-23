سليماني: “أمر خطير أن نشهد مثل هذه العنصرية في الليغ1”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري، اسلام سليماني، غضبه، وأسفه الشديدين للعنصرية التي تعرض لها، اليوم الأحد، خلال مباراة فريقه بريست أمام كليرمون فوت.
وصرح سليماني، عقب هذه المباراة للصحافة الفرنسية: “قائد فريق كليرمون فوت وصفني “بالعربي القذر””.
كما أضاف الدولي الجزائري: “بالنسبة لي أمر خطير أن نشهد ألفاظ عنصرية في وقتنا الحالي في البطولة الفرنسية”.
وأردف: “تعرضت لألفاظ عنصرية أمام كل الكاميرات المتواجد بالملعب، وأقول أنني فخور كوني جزائري”.
وتابع اسلام سليماني: “رغم كل ما حدث، أفضل ان أركز على الفوز الثمين الذي حققناه اليوم في هذه المباراة”.
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