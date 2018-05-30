سليماني أولوية “بيليغريني” !

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، أن “مانويل بيليغريني”، المدرب الجديد لنادي “وست هام” يريد التعاقد مع 5 لاعبين تحسبا للموسم الجديد من بينهم “إسلام سليماني”.

وجاء في التقرير الذي نشرته الصحفية البريطانية، أنّ إدارة “وست هام” منحت المدرب التشيلي ميزانية قدرها 85 مليون أورو للقيام بالتعاقدات.

كما أن المدرب يريد التخلص من المهاجم “أندي كارول” من أجل تحقيق التوازن في رواتب اللاعبين.

ووضع “بيليغريني” إسم “سليماني” على رأس أولوياته في الميركاتو، وإدارة ليستر سيتي لن تقف ضد رحيله، غير أنها تشترط مبلغ 20 مليون أورو لتسريحه.