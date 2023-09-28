سليماني أول لاعب عربي يُسجل في دوريات أمريكا الجنوبية

يواصل الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، المهاجم إسلام سليماني، تدوين اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية والعربية على حد سواء.

فبعد أن بصم سليماني أمس الأربعاء، على هدف فريقه الوحيد أمام ساوباولو في الدوري البرازيلي، أصبح الهداف التاريخي للخضر أول لاعب يسجل هدفا في دوريات أمريكا الجنوبية والدوري البرازيلي.

بالإضافة لهذا، صار سليماني أول لاعب عربي وإفريقي يسجل في 3 قارات مختلفة، بالإضافة لتسجيله في 7 دوريات مختلفة حول العالم بداية من البطولة الوطنية، البرتغالية، الفرنسية، البلجيكية، التركية، الإنجليزية والبرازيلية.