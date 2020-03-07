سليماني: ” إكتشفت أنني سأصبح لاعب كرة قدم في الخامسة من عمري”

الرياضة
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سليماني: ” إكتشفت أنني سأصبح لاعب كرة قدم في الخامسة من عمري”
بقلم يونس رزيق

كشف اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني عن السبب الذي جعله يحب كرة القدم، والذي زاد في رغبته بأن يكون لاعبا محترفا.

وأجرى مهاجم فريق موناكو إسلام سليماني حوارا مع “monaco matin” كشف من خلاله عن خطواته الأولى في عالم كرة القدم قائلا:

“تأكدت أنني أريد أن أكون لاعب كرة قدم عندما كنت في الخامسة من عمري، عن طريق اللاعب البرازيلي روماريو، لأنني أحي كثيرا هذا اللاعب”


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