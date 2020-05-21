سليماني: “إنهاء البطولة مبكرا أشعرني بالأسف والإحباط”

كشف الدولي الجزائري إسلام سليماني، مهاجم موناكو الفرنسي، شعوره بالإحباط، بعد قرار إنهاء الليغ1 مبكرا، رغم إدراكه دوافع هذا القرار، واقتناعه بأهميته.

وصرح اسلام سليماني، في هذ الخصوص، في حوار لموقع “سكور”: “شعرت بخيبة أمل، وفي نفس الوقت بالإحباط، بعد قرار إنهاء البطولة مبكرا”.

وأوضح مهاجم الخضر: “أنا شخص يعيش كرة القدم، يأكل كرة القدم، وينام كرة القدم، ولكن هناك حالات استثنائية”.

وتابع اسلام سليماني: “هناك حالات استثنائية تجعل صحة الناس فوق كل الاعتبارات الأخرى، إنها أكثر أهمية من كرة القدم.

يذكر أن مسؤولي الكرة في فرنسا، أصدروا قرار بإنهاء الموسم الكروي قبل الأوان، بسبب جائحة كورونا، لينهي سليماني موسمه رفقة موناكو في المركز الثامن من ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة.