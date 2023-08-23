سليماني: “الأخضر والأبيض جزء من حياتي”

عبر الدولي الجزائري، إسلام سليماني، عن جاهزيته لمغامرته الجديدة، التي ستقوده إلى الدوري البرازيلي، من بوابة نادي كوريتيبا.

ويرتقب أن يصل الهداف التاريخي للخضر، صبيحة اليوم الأربعاء، إلى الأراضي البرازيلية، من أجل اجتياز الفحص الطبي، وترسيم التحاقه بكوريتيبا، إلى نهاية الموسم الجاري.

ونشر الفريق البرازيلي مساء أمس الثلاثاء، فيديو، عبر حسابه الرسمي على “تويتور” يستعرض من خلاله أهداف سليماني، الذي تحدث في آخر الفيديو، وأكد عزمه على رفع التحدي مع كوريتيبا.

وأعاد موقع صحيفة “ريكورد” البرتغالية الشهيرة، نشر فيديو تقديم أهداف سليماني، والذي قال فيه الأخير: “الأخضر والأبيض جزء من حياتي”.

يذكر أن سليماني اعتاد على التألق باللونين الأخضر والأبيض، سواء مع المنتخب أو سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في انتظار ما سيقدمه للنادي البرازيلي.

Ele atendeu o chamado e é mais um #CoxaDoido 🇳🇬

Super Slim, seja bem-vindo, novamente, a Curitiba! #OCoxaTáChamando#SuperSlimani #OSlimaniVemAí#AeroportoBemMaisCedo pic.twitter.com/Lw1AGY0tAe

— Coritiba (@Coritiba) August 22, 2023