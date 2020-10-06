سليماني: “الإنتقادات تُحفزني على إخراس الأفواه”

الرياضة
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سليماني: “الإنتقادات تُحفزني على إخراس الأفواه”
بقلم أمير بهلول

أبدى “إسلام سليماني” عدم اهتمامه من الانتقادات التي تصله من هنا ومن هناك، مؤكدا أنه يرد دائما في الميدان.

وقال “سليماني” في حوار أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول”: “الانتقادات تحفزني على تقديم أفضل ما لدي”.

وأضاف: “أنا لاعب أحب أن أثبت نفسي وأن أشعر بصعوبة المأمورية.. أن تكون مرتاحا ليس اختصاصي”.

وتابع: “عندما أشاهد ذلك الكم الهائل من الانتقادات على أدائي هذا ما يحفزني على إخراس الأفواه”.

وختم كلامه: “لا أهتم بالانتقادات لدرجة لا يمكن تخيلها.. شاهدت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن البعض ينتقد ميسي، لك أن تتخيل ذلك.. ميسي يُنتقد ؟”.


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