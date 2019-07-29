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سليماني: “الإنتقادات هي ما جعلت مني ما أنا عليه اليوم”

الرياضة
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سليماني: “الإنتقادات هي ما جعلت مني ما أنا عليه اليوم”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري، إسلام سليماني، أن الإنتقادات التي طالته مرارا، هي ما تجعله يتقدم باستمرار، موضحا في ذات الوقت سبب هذه الإنتقادات.

وكشف إسلام سليماني، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “منذ أن بدأت مشواري في المنتخب الوطني، وأنا أتلقى الإنتقادات من مختلف الأنواع”.

وأوضح مهاجم الخضر: “هذه الفئة التي تنتقدني باستمرار، لا يحبونني لسبب بسيط، لأنني خريج كرة القدم الجزائرية”.

وتابع إسلام سليماني: “أشكر كل من انتقدني، فبفضلهم وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، فالانتقادات هي ما تجعلني أعمل أكثر، للتطور باستمرار”.


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