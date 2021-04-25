سليماني: “الانتقادات تجعلني أقوى”

الرياضة
  • -
  • 0
سليماني: “الانتقادات تجعلني أقوى”
بقلم أمير بهلول

أكد “إسلام سليماني”، أن “الانتقادات” تجعله أقوى وأفضل، وأنه لا يزال جائعا للعب كرة القدم وتقديم أفضل ما لديه.

وقال “سليماني” في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب”: “الانتقادات تجعلني أقوى.. هذه هي عقليتي وفلسفتي في كرة القدم”.

وأضاف: “لن أنسى الصحفيين هنا عندما انضممت لنادي موناكو الجميع كان يوجه الأسئلة لبن يدر والرئيس متجاهلين وجودي”.

وتابع: “بعدها اتصلت بوكيل أعمالي وقلت له أنني سأقدم موسما كبيرا مع موناكو وهذا ما حدث”.

في حين ختم كلامه: “هذه هي فلسفتي، أشعر أنني دائما مستعد للمعركة ولا زلت متعطشا للمباريات في كل مرة أقدم التضحيات لفريقي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=988499

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com