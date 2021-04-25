سليماني: “الانتقادات تجعلني أقوى”

أكد “إسلام سليماني”، أن “الانتقادات” تجعله أقوى وأفضل، وأنه لا يزال جائعا للعب كرة القدم وتقديم أفضل ما لديه.

وقال “سليماني” في حوار أجراه مع صحيفة “ليكيب”: “الانتقادات تجعلني أقوى.. هذه هي عقليتي وفلسفتي في كرة القدم”.

وأضاف: “لن أنسى الصحفيين هنا عندما انضممت لنادي موناكو الجميع كان يوجه الأسئلة لبن يدر والرئيس متجاهلين وجودي”.

وتابع: “بعدها اتصلت بوكيل أعمالي وقلت له أنني سأقدم موسما كبيرا مع موناكو وهذا ما حدث”.

في حين ختم كلامه: “هذه هي فلسفتي، أشعر أنني دائما مستعد للمعركة ولا زلت متعطشا للمباريات في كل مرة أقدم التضحيات لفريقي”.