سليماني :”الجزائريون فخورون بي وسأكافح لفرض نفسي”

ظهر الدولي الجزائري، إسلام سليماني واثقا من قدرته على التألق مع ناديه الجديد “نيوكاسل”، وذلك في تصريحات لجريدة “كرونيكل لايف”.

وقال :”أنا هنا لأحارب وأكافح لفرض نفسي بأسرع وقت ممكن، وأعلم بأن المهمة ليست بالسهلة ولكني مُتعود على هذه الظروف”.

وأضاف :”اللعب في البريمير ليغ كان حُلما وتحقق والآن أريد إسعاد أهلي والجماهير الجزائرية التي تفتخر بي وبمشواري الإحترافي كثيرا”.

وختم :”أريد تقديم الدعم للفريق بالمُساهمة في تحقيقه للإنتصارات وبعدها سأفكر في تسجيل الأهداف، لأن الأولوية للمجموعة قبل أي شيء”.