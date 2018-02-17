عاجل

سليماني :”الجزائريون فخورون بي وسأكافح لفرض نفسي”

الرياضة
  • -
  • 0
سليماني :”الجزائريون فخورون بي وسأكافح لفرض نفسي”
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الدولي الجزائري، إسلام سليماني واثقا من قدرته على التألق مع ناديه الجديد “نيوكاسل”، وذلك في تصريحات لجريدة “كرونيكل لايف”.

وقال :”أنا هنا لأحارب وأكافح لفرض نفسي بأسرع وقت ممكن، وأعلم بأن المهمة ليست بالسهلة ولكني مُتعود على هذه الظروف”.

وأضاف :”اللعب في البريمير ليغ كان حُلما وتحقق والآن أريد إسعاد أهلي والجماهير الجزائرية التي تفتخر بي وبمشواري الإحترافي كثيرا”.

وختم :”أريد تقديم الدعم للفريق بالمُساهمة في تحقيقه للإنتصارات وبعدها سأفكر في تسجيل الأهداف، لأن الأولوية للمجموعة قبل أي شيء”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital