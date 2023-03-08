سليماني: الديوان قطع أشواطا معتبرة لرقمنة موسم حج 2023

كشف أحمد سليماني، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، عن قطع أشواط معتبرة لرقمنة موسم حج 2023.

وأشار سليماني، خلال الملتقى المغاربي الخامس للإرشاد في الحج والعمرة، المقام تحت شعار: “وأتموا الحج والعمرة لله”، إلى أن الديوان قطع أشواطا معتبرة في مجال الرقمنة. حيث صار بوسع الحاج أن يستخرج من بيته، تذكرة السفر، ويحجز غرفة سكنه وإقامته في البقاع المقدسة. بالإضافة كذلك إلى الحصول على تأشيرة سفره.

كما أوضح سليماني، أنّ مصالحه تطمح إلى تعزيز الإستفادة من الآليات الرقمية في تعزيز مقاربة التوعية والتحسيس عن طريق إطلاق بوابة الحج والعمرة “موبايل”. التي يستطيع الحاج والمعتمر من خلالها الإطلاع على مختلف التوجهات والإرشادات التنظيمية والفقهية السلوكية الخاصة بنسكه.

من جهته قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي،في كلمة ألقاها نيابة عنه عز الدين بولغم. المكلف بالدراسات والترخيص بالوزارة، أنّ اللقاء يشكّل فرصة سانحة للحاضرين من الأئمة والمرشدات ورؤساء المجالس العلمية. الذين يقع عليهم فضل تأطير الحاج الجزائري. وهي دورة لتكوين المكونين للوصول إلى تكوين الحاج بالجزائر.

وأضاف بلمهدي، أنّ الحكومة الجزائرية ممثّلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تسهر على راحة الحجاج الجزائريين لكي يؤدي مناسك الحج في أحسن الظروف. مؤكدا أنه يتم العمل على توفير جميع الموارد البشرية.

كما أكّد محند عزوق مدير التوجيه الديني وإدارة المساجد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أنّ أهمية هذا الملتقى تكمن في أمرين، الأول أنّ الحج ركن من أركان الإسلام. والشيء الثاني هو أنه يدرس ويناقش مباحث ومقاصد الحج وأسراره ومعانيه. مضيفا أن الملتقى يهدف إلى مناقشة موضوع مقاصد وأهدافه الحج ومعانيه. لكنه في الوقت نفسه يهدف ان يكون فضاء تكوينيا للأئمة والمرشدين.

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