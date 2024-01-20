سليماني: “السن مجرد رقم الأهم هو القدرة على تقديم الإضافة”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري، اسلام سليماني، عن عامل السن، مؤكدا قدرته حاليا على مواصلة العطاء مع المنتخب الوطني.
وصرح سليماني، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “السن مجرد رقم بالنسبة لكل لاعبي العالم، ما دمت قادرا على تسجيل الأهداف مثلما فعلته مؤخرا”
كما أضاف: “هناك لاعبين لازالو ينشطون في سن 39، و40 سنة، الأهم في كرة القدم هو قدرة اللاعب على العطاء”.
وتابع اسلام سليماني: “بالنسبة لي حاليا، لازلت أقدم الإضافة التي ينتظرها مني المنتخب الوطني، بدليل الأهداف التي سجلتها مؤخرا”.
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