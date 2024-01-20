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الرياضة

سليماني: “السن مجرد رقم الأهم هو القدرة على تقديم الإضافة”

بقلم كريم تيغرمت
سليماني: “السن مجرد رقم الأهم هو القدرة على تقديم الإضافة”
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تحدث الدولي الجزائري، اسلام سليماني، عن عامل السن، مؤكدا قدرته حاليا على مواصلة العطاء مع المنتخب الوطني.

وصرح سليماني، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “السن مجرد رقم بالنسبة لكل لاعبي العالم، ما دمت قادرا على تسجيل الأهداف مثلما فعلته مؤخرا”

كما أضاف: “هناك لاعبين لازالو ينشطون في سن 39، و40 سنة، الأهم في كرة القدم هو قدرة اللاعب على العطاء”.

وتابع اسلام سليماني: “بالنسبة لي حاليا، لازلت أقدم الإضافة التي ينتظرها مني المنتخب الوطني، بدليل الأهداف التي سجلتها مؤخرا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/4AJM5
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