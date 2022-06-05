إعــــلانات
الرياضة

سليماني: “السن مجرد رقم والخبرة مفيدة للمنتخب”

بقلم كريم تيغرمت
سليماني: “السن مجرد رقم والخبرة مفيدة للمنتخب”
  • 208
  • 0

أبرز اسلام سليماني، أهمية اللاعبين ذوي الخبرة من أمثاله بالنسبة للمنتخب الوطني ولاعبيه الشبان، مؤكدا بأن السن مجرد رقم.

وصرح سليماني، لتلفزيون “النهار”: “في كل المنتخبات العالمية يوجد لاعبين ذوي خبرة، وسن 33 عاما يعتبر شاب بالنسبة لمهاجم”.

كما أضاف: “لاعبين يبلغون من العمر 38 عاما يلعبون في المستوى العالي، إلا في الجزائر لاعب 33 سنة يعتبر كبير”.

وتابع إسلام سلماني: “لاعب في سن 33 سنة وأكثر، مفيد للمجموعة، كونه يمنح الثقة والخبرة للشبان، السن مجرد رقم، الأهم هي الفورمة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/oot6d
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر