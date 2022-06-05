سليماني: “السن مجرد رقم والخبرة مفيدة للمنتخب”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز اسلام سليماني، أهمية اللاعبين ذوي الخبرة من أمثاله بالنسبة للمنتخب الوطني ولاعبيه الشبان، مؤكدا بأن السن مجرد رقم.
وصرح سليماني، لتلفزيون “النهار”: “في كل المنتخبات العالمية يوجد لاعبين ذوي خبرة، وسن 33 عاما يعتبر شاب بالنسبة لمهاجم”.
كما أضاف: “لاعبين يبلغون من العمر 38 عاما يلعبون في المستوى العالي، إلا في الجزائر لاعب 33 سنة يعتبر كبير”.
وتابع إسلام سلماني: “لاعب في سن 33 سنة وأكثر، مفيد للمجموعة، كونه يمنح الثقة والخبرة للشبان، السن مجرد رقم، الأهم هي الفورمة”.
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