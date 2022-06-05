سليماني: “السن مجرد رقم والخبرة مفيدة للمنتخب”

أبرز اسلام سليماني، أهمية اللاعبين ذوي الخبرة من أمثاله بالنسبة للمنتخب الوطني ولاعبيه الشبان، مؤكدا بأن السن مجرد رقم.

وصرح سليماني، لتلفزيون “النهار”: “في كل المنتخبات العالمية يوجد لاعبين ذوي خبرة، وسن 33 عاما يعتبر شاب بالنسبة لمهاجم”.

كما أضاف: “لاعبين يبلغون من العمر 38 عاما يلعبون في المستوى العالي، إلا في الجزائر لاعب 33 سنة يعتبر كبير”.

وتابع إسلام سلماني: “لاعب في سن 33 سنة وأكثر، مفيد للمجموعة، كونه يمنح الثقة والخبرة للشبان، السن مجرد رقم، الأهم هي الفورمة”.